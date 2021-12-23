Спрос на загородную недвижимость растет

Спрос на загородную недвижимость начал расти в 2020 году и продолжал подогреваться ростом цен на квартиры в 2021 году. Что подготовил сургутянам конец уходящего года и чего ждать от нового рассказала руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи» Наталья Нестерова.

⁃ Наталья, какие виды недвижимости сейчас наиболее востребованы у жителей нашего региона?

⁃ В 2021 году наших клиентов больше всего интересовала загородная недвижимость: дачи и дома. Причём существенно выросло количество сделок с дорогими объектами, таунхаусами стоимостью от 15 млн и выше. Продолжает интересовать клиентов и приобретение пустых земельных участков. Зимой покупать участки выгоднее, мы это понимаем и создаем для этого все условия, поэтому готовим базу еще летом, делаем фото и видео, чтобы клиенты имели возможность оценить объект в разном состоянии.

⁃ Что выгоднее: купить готовый дом или взять участок и строить с нуля?

⁃ Однозначного ответа не существует. Строительные материалы сильно подорожали за этот год, из-за этого люди все чаще делали выбор в сторону готового жилья. Но готовый дом часто имеет свои недостатки: он строился для других людей и под другие потребности, поэтому покупая такую недвижимость, нужно быть готовым к дополнительным расходам на перестройку.

⁃ Можно ли найти «золотую середину» между строительством и готовым домом?

⁃ Могу сказать, что да. Сейчас часть клиентов активно интересуется недостроенными домами. Если “коробка дома” уже готова, вам остается сделать только внутреннюю отделку на свой вкус. Так вы экономите на материалах для основного строительства и можете сами решать, насколько дорогой будет отделка, можете найти более дешевую строительную бригаду, взять более бюджетные материалы и т.д. По итогу вы получаете дом мечты за меньшие деньги.

- Ситуация с ценами на недвижимость меняется, многие люди боятся прогадать и купить или продать свое жилье невыгодно. Как подобрать лучший момент для сделки?

- Мониторить и анализировать перед покупкой, искать выгоды. Если приняли решение продавать или покупать недвижимость, лучше делать это как можно скорее. Ипотечные ставки растут, ситуация на рынке меняется, интересные объекты очень быстро уходят. Если вы уже выбрали объект, не тяните, проведите экспертизу, чтобы убедиться, что с недвижимостью все в порядке, и покупайте уже сейчас. Наша компания проводит такую экспертизу в кратчайшие сроки, чтобы клиент успел купить жилье до повышения цены или ставки, а также пока на него не нашелся другой покупатель.

- Чего ждать от рынка загородной недвижимости в 2022 году?

- Государство сейчас выделяет субсидии и создает программы под малоэтажное строительство загородных домов. Я думаю, что это новый тренд рынка и покупатели будут активно этим пользоваться. Кстати, портрет покупателя сейчас сильно изменился по возрасту и желаниям: сейчас все хотят увеличения пространства и при этом минимализма. Эти характеристики больше относятся к свежим постройкам, и покупатели часто отдают предпочтение именно им. В целом, считаю, что рынок будет стабильным. Но если вы планируете продавать или приобретать загородную недвижимость, необходимо это делать в тот момент, когда возникло само желание. Это и есть самое подходящее время.