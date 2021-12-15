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Менять профессию — нормально. Эксперты рассказали, как принять решение о поиске новой работы

Как поменять профессию и избежать стресса

Менять профессию — нормально. Эксперты рассказали, как принять решение о поиске новой работы
Фото: Этажи

Смена места работы — всегда стресс для человека. А смена отрасли или сферы деятельности — тем более. Есть миф, что освоить новую профессию во взрослом возрасте крайне трудно, особенно, если до этого трудился на одной специальности много лет. Однако, уверены специалисты компании «Этажи», это не так, а единственное, что может остановить человека на пути к новой профессии — только страх. Сотрудники компании развеяли мифы о смене профессии и рассказали, как решиться и навсегда поменять свою жизнь.

Миф первый: я никому не нужен(-а)

Людям, стоящим на пороге изменений, может казаться, что во всех лучших компаниях все места уже заняты, и взрослый сотрудник без опыта работы никому не нужен. Однако это не так, есть множество сфер, в которых новых сотрудников всегда ждут. Рынок недвижимости — одна из таких отраслей. Спрос на жилье среди россиян с каждым годом только растет, доля сделок на рынке, совершенных с помощью специалиста, на сегодня достигла 81%. Поэтому каждый желающий реализовать себя в качестве риелтора, сможет найти себе клиентов.

Миф второй: требуется образование

Да, есть профессии, чтобы освоить которые необходима длительная подготовка. К таким относятся, например, профессия хирурга или инженера-проектировщика. Однако есть отрасли, в которых важны на старте не столько навыки, сколько желание и личностные качества. Так, для работы в сфере услуг и сервиса важно любить общаться с людьми, быть вежливым и пунктуальным. Те, кто хочет попробовать себя в качестве, например, фотографа или консультанта-стилиста могут пройти краткосрочные курсы и почти сразу начать зарабатывать на уровне с опытными специалистами. В «Этажах» начинающие риелторы проходят бесплатное обучение от компании.

Миф третий: новичкам мало платят

Действительно, если у вас нет опыта и навыков в профессии, то на время обучения заработки могут заметно уменьшиться. Однако каждый специалист по недвижимости становится партнером компании «Этажи», а не нанятым работником, он в праве брать на себя тот объем работ, который может позволить. В первые месяцы начинающие риелторы продают по два-три объекта и зарабатывают около 50 тысяч рублей. После адаптации доход, как подтверждают сотрудники компании, увеличивается в два раза.

Если вы давно мечтали сменить профессию, но не знали как — сотрудники компании «Этажи» помогут вам это сделать. Поддержка весь период обучения, опытный наставник и помощь в адаптации гарантируются всем будущим риелторам. В компании работает уже более 19 тысяч человек в 185 городах России и зарубежья. Чтобы присоединиться к команде переходите по ссылке и выбирайте профессию по душе.


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15 декабря в 18:00, просмотров: 944, комментариев: 0
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