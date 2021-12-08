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«Ожидаем повышения стоимости с 21 декабря»: кому и где стоит забронировать квартиру по старым ценам

Кому стоит поторопиться и забронировать квартиру по цене 2021 года - в обзоре

«Ожидаем повышения стоимости с 21 декабря»: кому и где стоит забронировать квартиру по старым ценам
Фото: Брусника

В этом году в России цены выросли примерно на все. В строительной отрасли случился резкий скачок стоимости арматуры, утеплителя и кирпича, а вместе с ними стало дорожать жилье в новостройках. Брусника рассказывает, в каких случаях есть смысл вложиться в покупку жилья прямо сейчас и почему.

История 1. Детская или кабинет - нужно больше метров

Согласно данным исследования Брусники, почти 70% квартир жители Сургута покупают в ипотеку. Чаще - ровно столько метров, сколько требуется сегодня. Со временем семья растет, меняются потребности. Нужна новая, более просторная квартира, при этом ипотека за старую еще не выплачена, а еще придется наделить долями детей - иначе сделку не совершить. Из-за непонимания, как провести обмен ипотечной квартиры на новостройку, многие от этой идеи отказываются, а зря.

Брусника разработала программу «бесшовного» переезда из старой квартиры в новую, в рамках которой клиент не занимается документами, не ищет средства на погашение ипотеки, не мотается по съемным квартирам, пока строится новое жилье. Вот, как это происходит. Компания:

-выкупает квартиру клиента по рыночной цене (это не шутка);

-гасит ипотеку и другие кредиты (если необходимо);

-часть денег (опять-таки, если это необходимо) перечисляет продавцу наличными. Эти средства можно потратить на будущий ремонт;

-оставшуюся сумму вносит в качестве оплаты за новостройку;

-помогает взять ипотеку в банке-партнере под ставку от 0,1% на весь период строительства дома (сравните это со своей сегодняшней процентной ставкой);

-дает возможность жить в уже проданной квартире до 2,5 лет.

Если это ваш случай, можно посмотреть квартиры с увеличенной площадью, отдельным входом, террасами и постирочными в новостройках Брусники. Цены актуальны до 21 декабря.

История 2. Есть только первоначальный взнос на квартиру и регулярный доход.

Этот случай, технически самый простой, требует решимости и расчетливости одновременно. За 2021 год цена на новостройки в среднем выросла на 20 - 25%, предпосылок для снижения стоимости пока не видно. С 21 декабря жилье (по крайней мере у Брусники) станет еще дороже. Есть смысл определиться с квартирой в этом году, чтобы в следующем заниматься дизайном интерьера, а на праздники принимать в подарок карты в мебельные магазины и расписывать вечеринки по случаю новоселья. Да, в этом году вы еще не поставите елку на новой террасе, зато уже через год можно планировать переезд.

Ваши действия:

-выбрать и забронировать квартиру на сайте Брусники;

-получить справку о доходах для всех заемщиков и передать ее в Бруснику для одобрения ипотеки (остальное бесплатно сделает специалист отдела продаж);

-приехать на просмотр в выбранный проект;

-оформить сделку до 20 декабря, до повышения цены;

-открыть шампанское;

-весь следующий год следить за ходом строительства онлайн, а в выходные выбираться «на стройку», привыкать к новой локации и строить планы.

История 3: Есть наследство — двушка в N-ске.

Случай, когда можно превратить неиспользуемое жилье в инструмент инвестиций, удобный офис или в будущее место жительства для подросшего ребенка. Часто квартиры, полученные в наследство, годами стоят без дела — собственникам не хватает времени, чтобы оценить и выгодно продать квартиру, обменять её на жилье в Сургуте казалось делом безнадежным. Теперь все иначе.

Брусника выкупает квартиры в 220 городах России. Быстро — от трех дней, честно — по рыночной цене. Вырученную сумму можно инвестировать в новую квартиру, например, в квартале Новин. В западной части Сургута на пересечении Югорского тракта и улицы Игоря Киртбая растет жилой район, в котором спроектированы компактные 1-комнатные квартиры и студии с террасами и балконами, более просторные двухэтажные с отдельным входом (их удобно использовать для частной практики врачу или репетитору).

На недостающую сумму Брусника поможет получить ипотеку на период строительства дома под 0,1% годовых, так что платежи за новостройку не будут обременительными. «Инвестиционную» квартиру не обязательно сдавать в аренду, можно организовать в ней офис или небольшую нешумную мастерскую. Записаться на просмотр можно на сайте компании

Застройщик ООО «Брусника. Специализированный застройщик». Продажи осуществляются в соответствии с Законом РФ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте Наш.дом.рф. Банк: ПАО «Сбербанк», генеральная лицензия 1481.


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Сегодня в 15:28, просмотров: 189, комментариев: 0
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