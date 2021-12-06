Брусника начинает строительство Дома 5 в квартале «Новин» вдоль улицы Игоря Киртбая. Его проект компания разработала совместно с европейским архитектурным бюро. Дом с закрытым двором, подземным паркингом и кладовыми рассчитан на 425 квартиру. В нём будет семь секций высотой от 6 до 17 этажей.

Здания квартала «Новин» и интерьеры первых этажей, паркинга, террас, ритейла оформлены в едином стиле, что обеспечивают целостность восприятия архитектуры.

Дом находится внутри микрорайона, жить в нем будет комфортно и спокойно. Со стороны двора фасад выглядит приветливым. Этот эффект создают деревянные элементы, использованные в оформлении. Между домами - общественное пространство без машин, с разнообразным озеленением и местами для отдыха. В центре спроектирован фонтан.

Для жителей Брусники подъезд - это не буферная зона, а продолжение квартиры. Холлы первых этажей «Новина» задуманы как общественные гостиные с потолками выше трёх метров, мягкой мебелью, зеркалами, картинами, декором и растениями. Атмосферу гостиной дополнит текстиль на окнах.

На первом этаже нового дома сформированы коммерческие помещения, где разместятся полезные сервисы для жителей: продуктовые магазины, аптека и кафе.

Одной из особенностей дома станут квартиры с комбинированным лоджиями, где часть будет утеплена, а на второй будет уличная температура.

В новом доме большой выбор необычных квартир: с отдельным входом, террасами на кровле, помещением в цокольном этаже.

Террасы на первых этажах заглублены, поэтому и в дождливый день здесь будет приятно отдохнуть и поужинать.

Выйти в сад для жителей уникальных квартир Дома 5 — это значит подняться на крышу. Здесь спроектированы всесезонные террасы с уже взрослыми деревьями - их доставят из немецкого питомника. В тёплых помещениях на крыше можно сделать кухню-гостиную, спальню или рабочий кабинет и пользоваться ими круглый год.

Еще одним новшеством не только для проекта Новин, но и для всего Сургута станет соседский центр - общественная площадка с полезными и востребованными функциями для жителей: коворкинг, библиотека, игротека. Жители Новина смогут прямо в тапочках спускаться в соседский центр и проводить в нем встречи, работать, обучать детей, играть в настольные игры.

Строительство нового дома Брусника ведет при финансовой поддержке Банка ДОМ.РФ . Он выделил на реализацию проекта более 6 миллиардов рублей. Проект будет введён в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года.

Узнать больше о проекте или записаться на экскурсию можно по ссылке.

Брусника

brusnika.ru

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Фотоархив компании