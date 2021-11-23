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​Эксперт развеял самые популярные заблуждения при покупке загородной недвижимости в разгар сезона

Осень — самый выгодный сезон для покупки «загородки»

​Эксперт развеял самые популярные заблуждения при покупке загородной недвижимости в разгар сезона
Фото: Этажи

Стоит ли бояться домов с обременением? Можно ли построить коттедж в новом поселке по собственному дизайну? Надо ли торопиться с покупкой до конца года? На самые популярные вопросы о частных домах и рынке недвижимости ответила Наталья Нестерова, руководитель направления загородной недвижимости компании «Этажи».

Как избежать рисков при покупке загородной недвижимости?

— Первое, что стоит смотреть — документы. Если межевания нет, то количество соток, что указаны, может разниться с реальностью. Затем мы смотрим градостроительный план: все нормы, отступы, категорию земли, какие есть ограничения. Бывают ситуации, когда человек покупает участок, хочет начать строить дом, а там проходит газ — охранная территория. При самостоятельной сделке, суд может обязать вас все снести и утилизировать за свой счет. Мы все это видим и рассказываем клиентам. Дальше смотрим выписку, есть ли обременения и наследники. Только после такой проверки, стоит смотреть сам объект.

Во избежании всех рисков, мы предупреждаем клиентов о любых возможных сложностях и помогаем их устранить. Дополнительно, в компание «Этажи», мы выдаем своим клиентам «Гарантийные сертификаты», которые обеспечивают полную безопасность нашим клиентам.Так как мы защищаем наших клиентов своими денежными средствами.

Выбрали дом, а там ипотека банка и опека. Стоит ли рассматривать такой объект для покупки?

— Это непростая сделка. Тут точно необходима помощь квалифицированного специалиста, так как загородную недвижимость невозможно купить в обременении любого банка, необходимо «снимать этот долг». Зачастую покупка тоже планируется в кредит/ипотеку, и у людей нет таких средств на снятие обременения. Наша компания дает займы в таких ситуациях, и клиент спокойно может купить любой понравившийся ему объект, независимо от суммы, которую собственнику необходимо вернуть банку. Также мы проводим полную юридическую проверку объекта и делаем сделку гарантированно безопасной. Многих пугают сроки проведения таких сделок, но за последние годы все кардинально изменилось, и разница в сроках с объектами без обременения теперь всего несколько дней.

Сделки с опекой всё чаще приходят в загородную недвижимость, так как люди используют средства материнского капитала на приобретение объекта. Следовательно, в сделку вступают несовершеннолетние дети. Возникают риски, нужно все правильно рассчитать и расписать в договоре купли-продажи, правильно указать доли детям. А в рамках загородной недвижимости они выделяются не только в доме, но и на земельном участке. Поэтому, лучше доверить это профессионалам.

Если рассматривать коттеджи в новых поселках, можно ли построить дом, который хочется или они все должны быть однотипными?

— Все коттеджные поселки разные. Есть те, которые возводятся в едином архитектурном стиле. Если вы там купите землю — то нельзя. В Сургуте много интересных предложений от застройщиков, у некоторых из них, компания «Этажи» является эксклюзивным продавцом домов и земли. И дома там можно построить любой планировки и из любого материала. Можно выбрать понравившийся вариант и построить его за счет средств застройщика, и оплатить уже после сдачи.

Существует ли обратный тренд — из частного сектора люди переезжают в город?

— Да, есть небольшой обратный поток. Основная доля — это люди которые ранее купили дом за городом, пожили в нем, и сейчас обращаются с запросом: «нам то же самое, только в городе и с центральными коммуникациями». Есть второй тип — люди купили или построили коттедж, но сэкономили, в итоге стены промерзают, с водой трудности. Они встретились с неудобствами и теперь уверены, что загородная жизнь не для них. Но тут проблема конкретного дома, а не всей «загородки». Есть еще третий тип — люди в возрасте 25-30 лет. Они покупают такие объекты на эмоциях, а потом оказывается, что снег самому надо чистить, ограду чинить. Поэтому еще на стадии обращения мы показываем реальную обратную сторону загородной жизни, чтобы потенциальный покупатель мог примерить ее на себя.

Что делать если есть мечта о собственном доме, надо ли торопиться и покупать коттедж до нового года?

— Если есть желание купить дом — не откладывайте, поскольку цены всегда растут, а осенью можно найти объекты по сниженной стоимости, которые собственникам нужно срочно продать. Отмечу, что коттедж от 4 млн до 7 млн рублей сейчас самый «ходовой» товар. При этом площадь у таких объектов от 80 до 150 кв. метров.

Я бы рекомендовала покупать тогда, когда возникла эта идея. Большое количество людей хотят купить загородный дом, дачу. Хорошие варианты разбираются как «горячие пирожки», так что ждать точно не стоит. И Новый год можно уже будет встретить за городом, в своем доме. А потом каждые выходные проводить с семьей за городом, париться в своей баньке!


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Сегодня в 18:00, просмотров: 235, комментариев: 0
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