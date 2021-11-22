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​Онлайн-ипотека: как получить займ на жилье быстро, безопасно и максимально выгодно

Эксперты рассказали, как оформить ипотеку онлайн

​Онлайн-ипотека: как получить займ на жилье быстро, безопасно и максимально выгодно
Фото: Этажи

Если раньше получение кредита на жилье могло отнимать много времени и сил, то сегодня процесс оформления ипотеки в разы упростился. Получить ипотеку на квартиру или дом мечты можно всего лишь за день, и для этого даже не нужно выходить из дома. Эксперты рассказали, как оформить ипотеку онлайн, пока смотришь сериал.

Основные преимущества онлайн-ипотеки:

Простота. Для получения ипотеки нужно заполнить короткую анкету на сайте компании «Этажи». В ней всего десять вопросов, из основных пунктов: на какую сумму вы хотите взять ипотеку, указать срок кредита, планируемый размер первоначального взноса. Если вы клиент «Сбербанка», то большинство полей анкеты будут заполнены автоматически. При возникновении трудностей сотрудники «Этажей» всегда придут на помощь.

Удобство. Подать все документы и получить ответы банков можно, не посещая в банк. Чтобы отправить анкету не нужен даже компьютер, все можно сделать с помощью мобильного приложения «Этажей».

Скорость. Анкета отправляется в несколько банков одновременно, поэтому клиенты могут оформить ипотеку на самых выгодных для себя условиях. Одобрение можно получить всего за полчаса. Ждать ответы из всех организаций придется не более трех часов. Решение банков будет действительно 90 дней, это время можно потратить на подбор недвижимости.

Выгодно. Онлайн-сервис по подбору ипотеки от компании «Этажи» бесплатный для клиентов. Специалисты помогут сократить переплаты по кредиту. К тому же «Этажи» сотрудничают со множеством банков, готовых снизить процент по ипотеке на 1,4% от стандартных условий.

«Онлайн-ипотека работает уже около года. Основное преимущество — это, конечно, скорость. Клиент за очень короткое время может получить одобрение банка, офис посещать не нужно. Если анкета вдруг заполнена неверно, на помощь придет ипотечный брокер и даст консультацию. Данные всех представленных документов напрямую уходят в банк, поэтому это не только быстро, но и абсолютно безопасно», — рассказала Лилия Петухова, руководитель департамента ипотеки компании «Этажи» в Сургуте.

В компании «Этажи» можно оформить не только ипотеку онлайн, но и подобрать недвижимость под нужную сумму. После получения одобрения на кредит специалисты «Этажей» найдут жилье под ваши запросы, сами отправят все документы в банк, проведут оценку недвижимости и страховку и помогут оформить сделку. Чтобы подать онлайн-заявку на получение ипотеки с помощью сервиса компании «Этажи» — переходите по ссылке: https://surgut.etagi.com/ipoteka/


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Сегодня в 18:00, просмотров: 133, комментариев: 0
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