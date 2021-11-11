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​Как купить большую квартиру для своей семьи и не разориться

Брусника запустила спецпредложение в период проведении акции «Чёрная пятница»

​Как купить большую квартиру для своей семьи и не разориться
Фото: Брусника

Брусника запустила спецпредложение, позволяющее в период проведении акции «Чёрная пятница» до 26 ноября приобрести недвижимость на условиях, которые бывают раз в году. Разбираемся, почему выгодно покупать квартиру площадью от 90 кв. метров в одном из строящихся домов в квартале «Новин».

Несмотря на то, что требования современных покупателей к жилью заметно возросли, стоимость по-прежнему остается в числе первых критериев выбора. Снизить её многие пытаются старым проверенным способом – купить квартиру на этапе котлована. На старте проекта застройщики, как правило, предлагают самые привлекательные цены (правда, в таком случае к стоимости недвижимости зачастую стоит добавлять арендную плату за временное жилье, поэтому экономия выходит не такой уж большой).

Брусника предлагает зайти с противоположной стороны — купить квартиру в сданном доме. Только в ноябре, в дни «Чёрной пятницы» в компании действуют спецусловия на покупку квартир. Они распространяются на жильё большой площади. Например, это могут быть двухуровневые пентхаусы и квартиры с террасами.

Два уровня со вторым светом

Эти квартиры напоминают загородный дом. Пространство в них разделено на две зоны: общественную с кухней-гостиной и приватную с несколькими спальнями, гардеробными и постирочными. В планировках предусмотрены помещения, которые подойдут для кабинета, творческой мастерской или библиотеки. Этот вариант подходит для тех, кто работает из дома.

Одна из главных особенностей двухуровневых квартир — второй свет. Это архитектурное решение позволяет избежать глухих перекрытий между этажами и таким образом визуально расширить помещения, сделать их более объёмными.

Подходит ли вам двухуровневая квартира?

Да, если вы мечтаете о загородном доме, но не планируете тратить полжизни, ежедневно добираясь на работу.

Да, если работаете из дома и хотите чётко зонировать пространство.

Квартиры с террасой

Терраса на первом этаже — отличная возможность увеличить полезное пространство квартиры. На ней можно организовать обеденную зону, установить шезлонги, качели, надувной бассейн, по выходным устраивать вечеринки или заниматься йогой. Давно мечтали о небольшом саде — разбейте его на террасе, выращивайте там цветы и зелень для салатов.

Кстати, несмотря на то, что в классификации планировочных решений Брусники это помещение называется летним, его можно использовать и зимой. Например, перед Новым годом здесь можно поставить ёлку и вместе с детьми лепить снеговиков.

Где искать такую квартиру

В «Новине», квартале, расположенном на пересечении улицы Игоря Киртбая и Югорский тракт. Это две очереди по четыре дома в каждой. Первая очередь построена, во второй – строятся два дома. В шаговой доступности с кварталом уже построены три детских сада, городская поликлиника, спортивная база «Снежинка», а также торговые центры. Удобно добираться до любой точки города: остановки общественного транспорта находятся в шаговой доступности. По Югорскому тракту можно добраться за 20 минут до любого района города.

В основе концепции каждого дома — принцип mixed-use, который подразумевает объединение в пределах одной локации жилой, торговой и развлекательной функций. На первых этажах расположены коммерческие помещения: магазины, кафе, аптеки и другие полезные сервисы.

Все продумано до мелочей. Входы в подъезды сквозные, с прозрачными входными группами. Внутри сделаны просторные холлы с лобби и мебелью, а также колясочные. Домофон расположен в теплом тамбуре: гостям не нужно ждать открытия двери на улице. Дворы квартала закрыты от машин. Оставить автомобиль жители могут в подземном паркинге, оборудованном пунктами подкачки колёс.

Как купить

В обмен или ипотеку (эти способы можно объединить). Брусника выкупит старую квартиру, а вырученные с продажи деньги пойдут в счет покупки нового жилья. Вся процедура от оценки до подписания договоров займет три рабочих дня. Оформлением документов займутся специалисты компании. Они помогут вывести квартиру из-под залога, перенести доли несовершеннолетних собственников и оформить ипотеку, чтобы внести недостающую для приобретения квартиры сумму.

Посмотреть квартиры можно в офисе продаж или онлайн. Записаться на показ - по тел. +7 (3462) 77-91-13 или на сайте Брусники.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 199, комментариев: 0
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