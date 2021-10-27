Маткапитал в собственный частный дом: как использовать субсидию, чтоб не иметь проблем в будущем?

Погашение ипотеки — самый популярный способ распоряжения материнским капиталом у российских родителей. По данным Пенсионного фонда субсидию на жилье тратят 93% получателей. Эксперты компании «Этажи» составили пять карточек о том, как это сделать, если в планах покупка дачи или строительство частного дома.

Хотим купить дачу на средства материнского капитала. Это возможно?

Да. Пенсионный фонд дает родителям деньги на жилье, пригодное для постоянного проживания семьи с детьми. При этом с недавних пор неважен вид разрешенного использования земельного участка (для ИЖС или садоводства). Отметим, что за средства материнского семейного капитала можно приобрести только жилой дом /жилое строение. В дачных обществах встречаются строения, оформленные как садовый дом, в этом случае купить такой объект на маткапитал не получится. Также важно понимать, что средства маткапитала нельзя использовать для расчетов с продавцом напрямую (без использования ипотечных средств), если ребенку, на которого выдан сертификат нет 3 лет. Для того чтобы воспользоваться средствами пенсионного фонда в данном случае, нужно взять займ в специальных кредитно-потребительских кооперативах.

А если собираемся строить?

Сложнее, но тоже можно. Если маткапитал вы собираетесь добавить к собственным накоплениям и построить дом, то придется опять же дождаться трехлетия ребенка, который дал вам право на субсидию. Можно не ждать три года, но тогда построить дом с привлечением материнского капитала возможно только если оставшуюся сумму вы берете в ипотеку.

Можно строить как самостоятельно, так и с помощью строительной организации. Впрочем, здесь тоже есть важный момент: в первом случае деньги государство выплатит не сразу, только после отчета со всеми договорами чеками и вашими реквизитами. Деньги возвращают в два этапа: 50% сразу, остальную половину — через полгода. Пенсионный фонд проверит действительно ли вы возводите жилой дом. Понадобится акт освидетельствования, его могут выдать сотрудники ведомства, которое занимается градостроительными вопросами.

Какие документы необходимо проверить перед покупкой частного дома?

Как отмечают специалисты по недвижимости, список документов для юридической проверки дома и участка может меняться в зависимости от типа жилья и участка, но в целом достаточно большой.

К основным документам относятся:

— свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок;

— свидетельство о государственной регистрации права собственности на дом (или из ЕГРП, если регистрация проводилась после 15 июля 2016 года);

— правоустанавливающие документы на дом и земельный участок (например, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство);

— договора на подключение к коммуникациям (если они есть) и справки об отсутствии долгов по оплате за их использование.

Чтобы снять с себя груз ответственности, этот этап можно поручить профессионалам. К тому же, специалисты по недвижимости компании «Этажи» гарантируют безопасность сделки.

Если возникают спорные ситуации после оформления недвижимости в собственность, юристы компании бесплатно защитят ваши интересы. А в случае потери прав собственности «Этажи» компенсируют всю сумму сделки из собственного фонда.

Как оформить дом, который построили или купили с использованием маткапитала?

Самое важное условие о котором нельзя забывать в любом случае, будь то покупка или строительство дома с использованием этой субсидии: вы должны выделить доли для всех членов семьи, включая детей.

Материнский капитал не считается совместно нажитым имуществом и, например, при разводе не подлежит разделу. В этом случае право на жилье будет иметь каждый из родителей, но только в рамках своей доли.

Правда, что потом продать недвижимость, купленную или построенную на средства маткапитала, практически невозможно?

Нет, это заблуждение. Вам нужно будет получить разрешение органов опеки на продажу жилья с увеличением «детской доли».

К примеру, сейчас вы купили дом для семьи из трех человек. Через несколько лет решили найти дом побольше. Органы опеки должны убедиться, что несовершеннолетний ребенок не лишится своей доли или эквивалентной суммы денег и что условия в новом жилье не хуже тех, что были. Это может занять какое-то время (от 10 дней), но глобальных проблем не создает.