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​История успеха из Тюмени

«Этажи»: От нескольких энтузиастов до компании международного масштаба

​История успеха из Тюмени
Фото: Этажи

Мало кто знает, что сегодня «Этажи» — крупнейшая компания в России в сфере сделок с недвижимостью и ипотекой, которая присутствует в 185 городах России, 10 странах Европы и Азии, объединяя более 18 тысяч специалистов, начала свой путь в Тюмени. Дополнительные скидки от банков-партнеров по ипотеке и высокий процент одобрения, пожизненная гарантия безопасности сделок — как это достигалось, читайте в нашем дайджесте.

2000-2002: начало

16 октября 2000-го компания открыла свой первый офис в Тюмени. Здесь начали работать 22 человека. Уже через год «Этажи» стали вторыми на рынке недвижимости в родном городе, а в 2002 году штат расширился почти до 100 человек.

Название компании, как рассказывают создатели, навеяла песня «Иванушек International» со строчкой: «Свет, разбиваясь, в стеклах витрины дрожит. И зажигает город свои этажи…».

2008-2011: кризис — время роста

В этот период компания освоила все сегменты рынка и начала работать с девелоперами по единой цене. Параллельно, команда IT-специалистов автоматизировала работу организации на 40%. Рутинные дела передали машинам, а у сотрудников появилось больше времени на клиентов и самообразование.

В посткризисном 2010 году «Этажи» открыли первый офис в Сургуте, а затем в еще двух северных городах. Штат вырос до 250 специалистов. Компания «Тюменгазстрой» назвала «Этажи» лучшими по итогам продаж квартир застройщика в 2009 году. А в 2011 году «ВТБ 24» признал компанию лучшим партнер по ипотечному кредитованию. Кстати, именно в этот год «Этажи» для своих клиентов первыми на рынке стали получать преференции по ипотечным ставкам.

2012-2015: большая компания — большая ответственность

В 2012 году по франшизе открылись офисы в Екатеринбурге, Новосибирске, Нефтеюганске, Волгограде и Волжском, а в 2013-м — в Москве. Требования к специалистам по недвижимости стали еще строже, а качество работы — выше. Появилась полная система обучения. К 2014-му году в компании трудились уже 3 189 человек.

В то же время тюменский офис становится центром инноваций: «Этажи» ввели финансовую ответственность по сделкам на рынке вторичного жилья и загородной недвижимости.

«Сбербанк» и банк «ВТБ 24» назвали «Этажи» российским лидером по кол-ву сделок с использованием ипотечных кредитов. А франшиза компании «Этажи» признана лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области 2013».

2016-2018: окно в мир

В 2016 году состоялся выход компании на международный рынок. Открыли офисы в Минске, Астане и Алматы. К 2018-му международный рынок расширился до 10 стран. На российских просторах компания в этот момент присутствует в 80 городах, обеспечивая более 6 тысяч рабочих мест. Появилось подразделение во второй столице страны — Петербурге.

Помимо признаний от банков, на национальном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2016 «Этажи» признаны лучшей риэлторской организацией на рынке загородной недвижимости. В 2018 году компания вошла в ТОП-3 франшиз России по версии портала Beboss.

2019-2021: лучшие в своем деле

К 2020 году у компании уже 144 офиса в России и за рубежом и 14170 специалистов — профессионалов своего дела. В ежегодном «Рейтинге работодателей России - 2020» от HeadHunter «Этажи» заняли 25 место среди крупнейших компаний (с численностью сотрудников более 5000 человек) и 1 место в своей отрасли.

На международном конкурсе в сфере недвижимости, строительства и ипотеки CREDO-2020 «Этажи» признаны «Лучшей брокерской организацией на рынке ипотечного кредитования».

Компания стала первой cpeди aгeнтcтв недвижимости по версии «Циaн» в Москве и Санкт-Пeтepбypгe, а по итогам весны 2021 года получила звание «Агентство недвижимости №1 в России» от ДомКлик.Сбер.

Сейчас компания занимает вторую строчку в рейтинге Forbes «30 самых выгодных франшиз — 2021. Инвестиции в открытие франчайзинговой точки 1 — 5 млн руб». «Этажи» стали «Лучшим агентством недвижимости по продаже новостроек» ежегодной профессиональной премии Urban Awards 2021 и присутствуют в 185 городах России, 10 странах Европы и Азии, объединяя более 18 тысяч специалистов.

Долгий срок на рынке — показатель стабильности и востребованности среди клиентов. В октябре «Этажи» празднуют свой день рождения.

«Мы 21 год на рынке, и пережили уже не один кризис в стране. Как показывает наш опыт, главное — это люди, вся сила в них: управленцы, специалисты, клиенты. За годы мы видим как развивается рынок недвижимости. Особенно в малых поселениях, где порой и не было ранее профессиональных услуг по сопровождению сделок с недвижимостью. Для нас на первом месте всегда будет качество оказанной услуги для клиента, не важно онлайн это или оффлайн. Планируем и дальше расширять горизонты, выходить в новые города и страны, а также популяризировать профессию риэлтора, улучшая сервис и предлагая лучшую услугу на рынке», — резюмировал Антон Юрьевич Сауков, заместитель директора компании «Этажи».


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Сегодня в 16:09, просмотров: 109, комментариев: 0
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