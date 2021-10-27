16+
Логотип Сиапресс
USD  69,5526   EUR  80,7019  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
0
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сбербанк и Брусника запустили пилотный проект по удалённому стройконтролю

Решение повысит доверие к девелоперу и может привести к снижению стоимости проектного финансирования

​Сбербанк и Брусника запустили пилотный проект по удалённому стройконтролю
Фото: Брусника

Брусника и Сбербанк запустили «пилот» по строительному контролю на базе программного обеспечения застройщика. Теперь эксперты финансового института видят то же, что руководители проектов. По камерам на площадке они могут отследить динамику работ, сравнить план с фактом и оценить, насколько эффективно используются кредитные средства.

— В последнее время я все чаще слышу утверждение, что банкам нужна собственная BIM-модель, — комментирует руководитель группы развития системы проектирования Брусники Артём Дерюшкин. — На мой взгляд, это ошибочная концепция. Банкам необходимо, чтобы девелопер в своих процессах использовал данные из цифровой модели и предоставлял финансовому партнёру техническую возможность пройти по производственной цепочке до конкретного BIM-элемента. Наша цель — сделать так, чтобы банк и мы существовали в одной реальности, видели одну и ту же информацию.

BIM Брусника строит на базе технологий Autodesk. В информационную модель компания закладывает в том числе нормы регламентирующие приемку работ. Система настроена таким образом, что подрядчик не может сделать, например, полсекции или пол-этажа и попросить подписать КС-2. Данные о выполнении работ отображаются в личном кабинете руководителя проекта и их, соответственно, видят эксперты банка. Они могут развернуть факт реализации до конкретного акта и посмотреть элементы BIM-модели, на основе которых он был сформирован.

— Благодаря такому подходу взаимодействие девелопера и банка становится прозрачнее, — отмечает заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Андрей Волчик. — Банк экономит ресурсы, которые тратятся на контроль объекта, и может оперативно получать необходимую информацию о ходе проекта. Это повышает доверие к застройщику и в перспективе позволит предложить ему более лояльные условия проектного финансирования.

В «пилоте» участвуют четыре объекта в Тюмени, Сургуте, Новосибирске и Кургане. Если эксперимент окажется успешным, Брусника масштабирует этот опыт на остальные площадки.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 09:21, просмотров: 192, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Когалыме женщина выпала из окна и разбилась // ФОТО 18+ 1556
  2. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 1387
  3. ​Андрей Филатов назначил главного дорожника Сургута 1369
  4. ​Задержан заказчик убийства прокурора Югры. Он скрывался в Ханты-Мансийске 1265
  5. ​Гололед и сильный ветер: погода в Югре останется плохой 1118
  6. ​Сургутских дачников ждет плановый блэкаут 1045
  7. ​За нефтеразлив в Нижневартовском районе заплатят 25 миллионов рублей 1021
  8. «​Спасибо», РИА «Новости» 940
  9. ​Toyota вылетела в кювет: в аварии под Когалымом погиб человек 855
  10. ​В Сургуте усилили контроль за соблюдением масочного режима 803
  1. ​Покуда жив-здоров... 5912
  2. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 4024
  3. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 3858
  4. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 3788
  5. ​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА 3530
  6. В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски 3378
  7. Пьяный вартовчанин просто так избил полицейских 3136
  8. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 3000
  9. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 2823
  10. ​СК: 10-летний пациент детской больницы в Нижневартовске ранил себя из оружия деда 2755
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13171
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10084
  3. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6396
  4. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 6178
  5. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6161
  6. ​Как я первый раз подписал петицию, или Неожиданная застройка поймы Оби 6151
  7. В Нефтеюганске две девушки увязли на берегу реки 6016
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 5947
  9. ​Покуда жив-здоров... 5912
  10. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5666

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика