Специалисты компании «Этажи» могут помочь своим клиентам сэкономить средства

Специалисты компании «Этажи» могут не только оформить кредит на покупку жилья, но и помочь своим клиентам сэкономить средства. Эксперты поделились лайфхаками, как меньше платить по ипотеке в месяц, сократить срок кредита или уменьшить процент.

Компания «Этажи» совместно с банком «ВТБ» запустила ипотеку на льготных условиях до конца 2021 года. Подавая заявку на получение кредита через компанию «Этажи», ставка по ипотеке будет снижена на 1,1% от стандартных условий кредитования.

Благодаря сниженному проценту заемщики смогут сэкономить несколькими способами:

Снизить ежемесячный платеж. Для многих семей выплата ипотеки — это самая весомая статья постоянных расходов. Однако с помощью сниженного процента по кредиту можно уменьшить ежемесячные выплаты. Например, при займе на 2 млн рублей под 9,2% со сроком выплаты — 30 лет ежемесячная сумма платежа составит 16 381 рублей. С учетом уменьшенной на 1,1% ставки взнос будет уже 14 815 рублей. Ежемесячные расходы на погашение долга сократятся на 10%, а общая переплата за весь срок кредита будет снижена на 14%.

Сократить срок выплаты. Если ежемесячный платеж заемщика устраивает, но хочется закрыть кредит быстрее, то, благодаря уменьшению процента, можно сократить срок, который будет выплачиваться ипотека. Если срок по стандартной ставке составляет 30 лет, по сниженной погасить долг можно уже за 21,5 лет. Экономия за весь срок кредита достигнет 43%. Сократить срок ипотеки за счет уменьшения ставки на 1,1% — самый выгодный способ сохранить средства.

Увеличить сумму займа. Если вас устраивает и срок и ежемесячная сумма выплат — вы можете просто «обналичить» подаренное снижение ставки на 1,1%, увеличив сумму займа. Например, если вы хотите взять кредит на 2 млн рублей — берите 2,2 млн рублей. Платеж и срок будут теми же, но вы получите дополнительные средства. Их можно будет потратить на что угодно, включая ремонт в приобретенной квартире .

Еще больше увеличить дисконт можно, воспользовавшись сервисом цифровой сделки в компании «Этажи». Снижение ставки составит до 1,4%. Также отметим, что «ВТБ» до конца 2021 года отменил необходимость страхования жизни на первый год, на величину ставки это не повлияет.