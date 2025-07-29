Начальник управления ГО и ЧС Сургута Андрей Рачёв – о пожарах, рейдах, купании в несанкционированных местах и ответственности сургутян

Каждое лето ‒ одни и те же ошибки: пожары из-за сухой травы, гибель людей из-за купания в неположенных местах, игнорирование правил. Почему это повторяется? Как минимизировать риски? Как власти контролируют обстановку в городе? Обсудим это с начальником управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андреем Рачёвым.