Каждое лето ‒ одни и те же ошибки: пожары из-за сухой травы, гибель людей из-за купания в неположенных местах, игнорирование правил. Почему это повторяется? Как минимизировать риски? Как власти контролируют обстановку в городе? Обсудим это с начальником управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Андреем Рачёвым.
Безопасность летом: как избежать трагедий на воде и с огнем // ONLINE
Начальник управления ГО и ЧС Сургута Андрей Рачёв – о пожарах, рейдах, купании в несанкционированных местах и ответственности сургутян
Сегодня в 14:50, просмотров: 115, комментариев: 0