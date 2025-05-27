Художественный руководитель Сургутской филармонии Яков Черняк − об идее спектакля «Ностальгия по Настоящему» и культурной памяти Сургута

16 июня на сцене Сургутской филармонии состоится музыкально-литературный спектакль «Ностальгия по Настоящему», который объединяет поэзию Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко и музыку классиков XX века. Для Сургута это знаковое событие: в 1997 году именно здесь, в тогда еще ДК «Энергетик», выступали сами поэты-шестидесятники. Об этом и не только мы поговорим в эфире с художественным руководителем Сургутской филармонии Яковом Черняком.