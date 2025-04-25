Косметолог-дерматолог ‒ про весенние потребности кожи и подготовку к лету

Весна ‒ время обновления не только в природе, но и для нашей кожи. Почему именно в этот период кожа особенно нуждается в восстановлении? Как смена сезонов влияет на состояние лица? Какие процедуры стоит включить в «весеннее меню» ухода, а от каких ‒ лучше воздержаться? На эти и другие вопросы ответит врач-косметолог-дерматолог Центра эстетической медицины ДИА-МЕД Светлана Гайнуллина.