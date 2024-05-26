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​Как поступить на службу в органы внутренних дел? // ONLINE

Представитель УМВД Сургута Артём Согоян расскажет о требованиях при поступлении на службу

​Как поступить на службу в органы внутренних дел? // ONLINE
Фото: УМВД по г. Сургуту

Прозвенели последние звонки для более 7,5 тысяч выпускников Сургута. Теперь пришло время уже основательно определиться, в каком направлении двигаться дальше. Об условиях, порядке и преимуществах поступления на службу в органы внутренних дел — расскажет заместитель командира батальона, курирующий работу с личным составом отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Сургуту Артём Согоян.


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Сегодня в 18:25, просмотров: 124, комментариев: 0
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