Представитель УМВД Сургута Артём Согоян расскажет о требованиях при поступлении на службу

Прозвенели последние звонки для более 7,5 тысяч выпускников Сургута. Теперь пришло время уже основательно определиться, в каком направлении двигаться дальше. Об условиях, порядке и преимуществах поступления на службу в органы внутренних дел — расскажет заместитель командира батальона, курирующий работу с личным составом отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по Сургуту Артём Согоян.