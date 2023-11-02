Разговор с художницей из Ханты-Мансийска о выставке «Черное золото»

Нашу студию посетит югорская художница Гюлар Шахвердиева – совсем скоро сургутяне смогут увидеть ее персональную выставку «Черное золото».

Выставка «Черное золото» – это переосмысление древней культуры Югры, через визуально-эстетический язык орнаментов и символов народов Сибири (обских угров, ханты и манси) посредством создания современных плоскостных и пространственных произведений.

Авторская техника Гюлар позволяет ей быть не только художником, но и декоратором и предметным дизайнером – тому подтверждение восхитительная коллекция настенных часов с символами и знаками, основой для их создания послужили традиционные орнаменты ханты и манси.

На выставке будет представлено более 40 объектов: картины, графика, инсталляции, масштабные предметы интерьера – часы и панно в авторской технике с использованием различных современных материалов.