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Доктор, у меня это. Недостаток витамина D // ONLINE

Говорим с врачом о том, как восполнять дефицит витамина D в северных условиях

Доктор, у меня это. Недостаток витамина D // ONLINE
Фото: СОКБ

Недостаток витамина D в организме – проблема всех северян. Как распознать у себя дефицит в организме? Какую пищу необходимо включить в рацион, чтобы поддерживать необходимый уровень витамина? Какие витамины выбрать? Об этом и не только расскажет заведующая отделением эндокринологии БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Татьяна Веревкина.


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Сегодня в 14:15, просмотров: 28, комментариев: 0
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