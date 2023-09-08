Говорим с врачом о том, как восполнять дефицит витамина D в северных условиях

Недостаток витамина D в организме – проблема всех северян. Как распознать у себя дефицит в организме? Какую пищу необходимо включить в рацион, чтобы поддерживать необходимый уровень витамина? Какие витамины выбрать? Об этом и не только расскажет заведующая отделением эндокринологии БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Татьяна Веревкина.