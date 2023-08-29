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Как Югра готовит технических специалистов // Александр Гомзяк ONLINE 30 августа в 14.00

Замдиректора департамента образования и науки Югры Александр Гомзяк — о подготовке кадров для промышленности

Как Югра готовит технических специалистов // Александр Гомзяк ONLINE 30 августа в 14.00
Фото предоставлено спикером

Югра — один из мощных промышленных регионов, поэтому подготовка инженерных и технических кадров, способных эффективно работать и поддерживать производство в регионе — один из приоритетов. Кто готовит подобных специалистов, хватает ли нынешних объемов, что округу даст федеральный проект «Профессионалитет» и сколько юных югорчан поступает в вузы и колледжи по целевому обучению? Эти вопросы мы зададим заместителю директора департамента образования и науки Югры Александру Гомзяку. Эфир пройдет 30 августа в 14.00.


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Сегодня в 14:51, просмотров: 84, комментариев: 0
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