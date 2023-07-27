Начальник управления ГО и ЧС Сургута ответит на вопросы о безопасности на воде

В Сургуте с начала сезона утонули восемь человек – это уже в два раза больше, чем за весь 2022 год. Почему это происходит, почему все еще не появился ни один официальный пляж с разрешенным купанием, и какие меры предпринимают власти и спасатели, чтобы минимизировать количество смертей на воде? Об этом поговорим с начальником управления ГО и ЧС администрации Сургута Андреем Рачевым. Эфир состоится 28 июля в 12.00.