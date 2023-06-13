Интервью с председателем Сургутской общественной организации инвалидов

Люди с инвалидностью – та часть населения, которая остро нуждается в интеграции в общество. Зачастую мы не видим горожан с ОВЗ, так как они закрываются дома и не общаются ни с кем, кроме родственников.

Раскрыть для себя новые возможности и пообщаться в кругу своих дают возможность некоммерческие формирования. Мы пригласили председателя Сургутской общественной организации инвалидов «Всероссийского Общества Инвалидов» Юрия Александрова – он расскажет о том, что их команда может предложить людям с ОВЗ, какое дальнейшее развитие планируется в будущем и объяснит, в чем ценность подобных объединений.