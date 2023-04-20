16+
Логотип Сиапресс
USD  81,6549   EUR  89,3736  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Как прошла ярмарка «Работа в России» // Ирина Мочалова ONLINE 24 апреля в 14.00

Директор Сургутского центра занятости населения — о ярмарке «Работа в России. Страна возможностей»

Как прошла ярмарка «Работа в России» // Ирина Мочалова ONLINE 24 апреля в 14.00
Фото siapress.ru

В Югре прошел первый этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Страна возможностей». К федеральной акции присоединились 18 муниципалитетов региона, в том числе, разумеется, Сургут. Как это было, чем мероприятие отличалось от обычной ярмарки вакансий, и кого сейчас в первую очередь ищут работодатели — узнаем у директора КУ «Сургутский центр занятости населения» Ирины Мочаловой. Эфир с ней начнется 24 апреля в 14.00.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:45, просмотров: 29, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. KFC в Сургуте переименовали в «Ростикс» 921
  2. ​Сургутский вокзал сгубило желание строителей сделать быстрее, проще и дешевле 787
  3. ​В Нижневартовске планомерно сдают в эксплуатацию больницу на 1 100 коек 752
  4. ​Безопасность при покупке квартиры: как не попасть на фейк 675
  5. Доктор, у меня это. Ожирение // ONLINE 669
  6. ​Югра и Томская область усилят транспортные связи друг с другом 627
  7. Генеральную уборку снега в Сургуте продлили до 30 апреля из-за непогоды 621
  8. ​В Нижневартовске латают образовавшиеся за зиму выбоины 572
  9. ​Более 50 предприятий представили вакансии на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области 537
  10. ​Через Гарантийный фонд в экономику Тюменской области привлечено 473 млн рублей за квартал 517
  1. ​Новый дизайн-проект сургутского ж/д вокзала – явно лучше предыдущего. Но хуже оригинала 3095
  2. В финальном доме квартала «Булгаков» осталось 10 квартир 2433
  3. В Сургуте прогнозируют резкий спрос на аренду жилья. Цены могут подняться на 10% 2189
  4. Прошли лихие «околонулевые». Что заменит дешевую ипотеку от застройщиков уже в ближайшие месяцы 2025
  5. В Югре Сбер поможет записать ребенка в первый класс 2010
  6. ​Бюджет Югры снова вырос – и по доходам, и по расходам 1900
  7. Меняют привычки: все больше уральских пенсионеров предпочитают карту Сбера для зачисления пенсии 1876
  8. Куда сходить в Сургуте на выходных 15-16 апреля // АФИША 1867
  9. В Тюмени могут назвать улицу в честь почетного гражданина ХМАО 1841
  10. Пасхальный рацион: как отпраздновать без вреда для фигуры и здоровья? 1762
  1. ​В Сургуте ищут «криминального авторитета», шантажировавшего местного жителя 4447
  2. ​Изменение маршрутной сети автобусов в Сургуте неизбежно и крайне необходимо 4423
  3. С пятью нулями // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4377
  4. В Сургуте запустят обновленную маршрутную сеть с 1 мая 4181
  5. ​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте 4156
  6. Полёты во сне… и наяву 4070
  7. ​Галаховы 3773
  8. ​Совсем скоро в России будет практически невозможно избежать повестки на военную службу. Как это будет работать 3280
  9. ​Будет трудно 3199
  10. ​Приглашение к разговору 3153

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика