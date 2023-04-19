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Доктор, у меня это. Ожирение // ONLINE

Говорим с заведующим хирургическим отделением №2 СОКБ об ожирении

Доктор, у меня это. Ожирение // ONLINE
Фото: СОКБ

В России, по данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, около 40 миллионов человек страдают ожирением. И это не удивительно – большинство не придерживается правил здорового образа жизни, а также недостаточно следит за своим здоровьем.

Мы пригласили в студию заведующего хирургическим отделением №2 СОКБ Владимира Тутолмина. Он расскажет, кто чаще страдает от наличия лишнего веса, какие операции выполняются пациентам для борьбы с заболеванием и насколько действенны БАДы, которые обещают помочь снизить голод.


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Сегодня в 19:02, просмотров: 138, комментариев: 0
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