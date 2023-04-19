Говорим с заведующим хирургическим отделением №2 СОКБ об ожирении

В России, по данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, около 40 миллионов человек страдают ожирением. И это не удивительно – большинство не придерживается правил здорового образа жизни, а также недостаточно следит за своим здоровьем.

Мы пригласили в студию заведующего хирургическим отделением №2 СОКБ Владимира Тутолмина. Он расскажет, кто чаще страдает от наличия лишнего веса, какие операции выполняются пациентам для борьбы с заболеванием и насколько действенны БАДы, которые обещают помочь снизить голод.