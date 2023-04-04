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Нейросети – это польза или вред для человека? // ONLINE

Говорим с IT и AI специалистами о развитии нейросетей и искусственного интеллекта

Нейросети – это польза или вред для человека? // ONLINE
Фото спикеров

В наши дни нейросети используются во многих сферах и стали доступны каждому. Сегодня более подробно разберем эту тему. К нам в студию придут IT-специалист, маркетолог, руководитель учебного направления в школе программирования ЮниорКод Илхом Султанов и AI-специалист, маркетолог, организатор мероприятий Darko Азиз Султанов. Обсудим, как обучается искусственный интеллект и несет ли он опасность для человека.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 129, комментариев: 0
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