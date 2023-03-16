16+
Логотип Сиапресс
USD  75,7457   EUR  80,8763  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора // ONLINE

Чем удивит филармония в юбилей композитора Сергея Рахманинова?

Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора // ONLINE
Фото: Сургутская филармония

«Серебряный век» оставил богатейшее наследие во всех областях искусства. Это время масштабного и необычайно быстрого выхода новых течений, объединённых в авангард мировой культуры. Композитор, пианист, дирижер, творивший на рубеже ХIХ – ХХ веков, Сергей Рахманинов стал символом русской музыки во всем мире.

Мы пригласили заместителя директора Сургутской филармонии, кандидата искусствоведения Юрия Евсеева. Он расскажет, какие концерты будут проведены для горожан в честь юбилея великого композитора.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:12, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Главная очистка улиц Сургута от снега и льда продлится до 15 апреля 842
  2. ​Косметическая компания начнет выпуск дезодорантов и кремов из югорских дикоросов 754
  3. Девять современных машин скорой помощи скоро доставят в больницы Югры 737
  4. ​Новые подходы к развитию малых городов обсудили на Губернаторских чтениях в Тюмени 726
  5. ​Хоровые коллективы из Тюменской области стали призерами Всероссийского конкурса 718
  6. ​Тюменская область примет чемпионат России по лыжным гонкам 661
  7. Директором МКУ «Лесопарковое хозяйство» в Сургуте назначили Ирину Николаенко 463
  8. В Югре в два раза сократили финансовую поддержку экономики 381
  9. В Сургуте временно перекроют движение по улице Аэрофлотской 17 марта 373
  10. Отстаньте от детей 342
  1. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7805
  2. Горводоканал предлагает сургутянам перейти на электронные платежки 2377
  3. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 марта? // АФИША 2222
  4. Бюджетная система России выстроена так, что муниципалитеты будут всегда экономить на качестве архитектуры 1999
  5. Новую набережную в Сургуте достроят к ноябрю 2024 года 1983
  6. В Сургуте создадут «Парк памяти» домашним животным 1973
  7. В Югре в выходные ожидается метель, сильный ветер и дожди 1970
  8. ​Топ-5 причин, почему стоит инвестировать в недвижимость Таиланда 1967
  9. На двух вартовчан завели уголовное дело за нападение на полицейских 1963
  10. ​АО «Транснефть – Сибирь» повысило надежность инфраструктурных объектов в четырех регионах 1958
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 16956
  2. ​Был ли майдан? 13351
  3. ​В сургутском ТРЦ закрывается магазин «Окей» 9728
  4. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8391
  5. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 7805
  6. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6292
  7. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5354
  8. Продажа кирпичей 4631
  9. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4453
  10. Полвека назад в Сургуте… 4446

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика