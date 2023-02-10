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Доктор, у меня это... Гастрит // ONLINE 15 февраля

Врач-гастроэнтеролог рассказывает о причинах появления гастрита и его профилактике

Доктор, у меня это... Гастрит // ONLINE 15 февраля
Фото: СОКБ

Быстрый ритм жизни заставляет нас чаще и чаще отказываться от домашней и здоровой пищи. Люди все чаще отдают предпочтение фастфуду и заказывают еду. Не сложно догадаться, что последствием такого рациона может стать гастрит. Мы пригласили врача-гастроэнтеролога БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Юлию Белобородову, она расскажет об основных причинах развития болезни и ее профилактике.


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Сегодня в 11:15, просмотров: 114, комментариев: 0
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