Впереди День всех влюбленных, поэтому в его канун мы решили поговорить о том, как вернуть и сохранить страсть в отношениях. Нашу студию посетит сексолог и сооснователь «Центра Семейного и Сексуального Здоровья» Ольга Герасимова – она расскажет, является ли угасание «огонька» причиной для расставания, кто чаще всего обращается с этой проблемой и что делать, если партнер не готов к изменениям.
Как вернуть страсть в отношения? Ольга Герасимова // ONLINE 13 февраля 18+
Интервью с сексологом о том, вернуть и сохранить страсть в отношениях
Сегодня в 11:04, просмотров: 134, комментариев: 0