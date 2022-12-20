Интервью с клиническим психологом Ириной Степановой о школьной травле

Актуальность проблемы буллинга не требует подтверждений. Еще неделю назад все говорили о поножовщине в Нижневартовске – школьник напал на подростка, который его задирал. Примеров можно приводить еще много, но что делать родителям, если их ребенок оказался жертвой травли? А как действовать, если ваше чадо – агрессор? Эти и другие вопросы поднимем в ходе прямого эфира с клиническим психологом Ириной Степановой.