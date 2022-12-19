Интервью с депутатом Думы Сургута Вадимом Майоровым

Сургутским депутатам необходимо быть разносторонними, ведь их деятельность заключается не только в обсуждении вопросов на комитетах, а также в работе с населением, решение их проблем и улучшении качества жизни, привлечении избирателей к жизни города. О своей парламентской деятельности расскажет депутат Вадим Майоров в рамках проекта «ДУМАть и решать».