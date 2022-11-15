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​Доктор у меня это: психологическая травма

Интервью с психологом Дианой Филатовой о том, как пережить психологическую травму

​Доктор у меня это: психологическая травма
Фото предоставил спикер

Нестабильная обстановка в мире столкнула людей со множеством сложных испытаний, которые оставили за собой губительные последствия. Потеря близких, серьезные болезни, насилие и многое другое – и вот человек уже не может наслаждаться жизнью, как раньше, из-за психологической травмы. Можно ли справиться с ней самостоятельно? Как помочь справиться с сильным эмоциональным стрессом своему близкому человеку? И что, если психотравма возникла у ребенка? Об этом в рамках рубрики «Доктор, у меня это» расскажет психолог Диана Филатова.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 54, комментариев: 0
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