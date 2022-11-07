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Доктор, у меня это: стресс // ONLINE

Интервью с клиническим психологом Ириной Степановой о стрессе и способах борьбы с ним

Доктор, у меня это: стресс // ONLINE
Фото предоставлено спикером

С начала года россияне потратили около 14 млрд на успокоительные – это многое говорит о возросшем уровне стресса у населения в связи с последними событиями. В рамках рубрики «Доктор, у меня это» поговорим об этом явлении с клиническим психологом Ириной Степановой – специалист расскажет, когда стресс может перерасти в тревогу или депрессию, как бороться с ним и как понять, что пора обратиться к врачу.


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Сегодня в 02:04, просмотров: 34, комментариев: 0
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