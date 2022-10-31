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Чем занимаются волонтеры движения #МыВместе // ONLINE 31 октября в 19.00

Какую помощь югорчанам оказывают волонтеры движения #МыВместе

Чем занимаются волонтеры движения #МыВместе // ONLINE 31 октября в 19.00
Фото мывместе.рф

Всероссийское волонтерское движение #МыВместе появилось в марте 2020 года в начале пандемии коронавируса. Многие тысячи добровольцев по всей стране помогали людям, попавшим в сложное положение из-за необходимости самоизоляции или потери близких. Сейчас, когда коронавирус перестал быть самой острой проблемой, движение #МыВместе продолжает свою работу. Чем именно оно занимается — обсудим с руководителем молодежного центра Фонда «Центр гражданских инициатив Югры» Анной Колычевой, руководителем штаба добровольцев Югры АНО «Гуманитарный Добровольческий корпус» Светланой Басовой и муниципальным координатором штаба #МыВмЕСТЕ в Мегионе Сергеем Сапичевым.

Эфир начнется 31 октября в 19.00.


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Сегодня в 12:49, просмотров: 103, комментариев: 0
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