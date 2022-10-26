16+
Логотип Сиапресс
USD  61,3326   EUR  60,4648  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Мошенничество: как бороться? Ильдар Хафизов // ONLINE

Интервью о преступлениях в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

​Мошенничество: как бороться? Ильдар Хафизов // ONLINE
Фото: vk.com/umvdsurgut

Сообщения в СМИ и социальных сетях о случаях мошенничества участились: по всей видимости, в этой сфере криминальной жизни наблюдается серьезное оживление. Как с такими преступлениями борются в полиции, поговорим с начальником отделения по борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом радиоэлектронных и технических средств ОУР УМВД России по Сургуту Ильдаром Хафизовым.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:53, просмотров: 125, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутская ГРЭС-2 показала экологическую эффективность раздельного сбора отходов 1747
  2. ​Конкурс «Семья года»: национальный аспект. Семья Ибрагимовых 824
  3. В «Сургутнефтегазе» сообщили о гибели сотрудника: его переехал грузовик 810
  4. ​Югорчане поделились снимками солнечного затмения 801
  5. В 16 микрорайоне Сургута установили 29 опор освещения 678
  6. Матерящегося пьяницу сняли с самолета, летевшего из Сургута в Москву 678
  7. ​Могут, когда захотят 671
  8. Две новые парковки у медучреждений появятся в Сургуте до конца месяца 661
  9. Два спорткомлекса в Сургуте могут быть не сданы в срок из-за затянувшейся экспертизы 623
  10. В Сургуте осудят водителя без прав, который сбил пенсионерку и скрылся 570
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 6885
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3695
  3. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 2449
  4. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 2410
  5. Сургутский ресторан «VIP 777» планируют снести в декабре 2022 года 2375
  6. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 2311
  7. Администрация Сургута приватизирует еще три объекта 1879
  8. ​Великие и не очень 1749
  9. ​Сургутская ГРЭС-2 показала экологическую эффективность раздельного сбора отходов 1747
  10. В поселении Сургутского района случился сильный пожар на заправке 1731
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 40250
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 21576
  3. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 8294
  4. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 7119
  5. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 6885
  6. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5663
  7. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3746
  8. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3695
  9. Сейчас начнется 3659
  10. ​300 югорцев 3263

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика