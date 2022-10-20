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Операция без единого разреза: как работают рентгенохирурги СОКБ? // ONLINE

Интервью с рентгенохирургом СОКБ Павлом Каном

Операция без единого разреза: как работают рентгенохирурги СОКБ? // ONLINE
Фото: СОКБ

Проводить операции без ножа – в наше время это не кажется чем-то фантастическим. Ретнгенохирург способен убрать закупорку сосудов, спасти человека от ампутации при диабетической стопе и даже помочь онкобольным. Более подробно о применении этой практики в СОКБ расскажет заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Павел Кан.


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Сегодня в 09:55, просмотров: 92, комментариев: 0
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