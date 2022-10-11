Как работает и чем живет студия «Аниматика»

В Сургуте работает студия «Аниматика» – дети и подростки могут попробовать себя в роли мультипликаторов и создать свой собственный мультфильм. Это не только развивает воображение и моторику – это также позволяет раскрыть талант и поближе познакомиться с интересной творческой профессией. Руководитель студии Евгения Буторина придет к нам в студию и расскажет, поддерживает ли округ и город студию, много ли из нее выпустилось молодых аниматоров и с какими материалами работают дети.