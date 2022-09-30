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Как «Сердце Югры» покоряет Россию // Маргарита Козлова ONLINE 30 сентября в 17.00

Директор «Центра «Открытый регион» Маргарита Козлова — о выставке «Сердце Югры»

Как «Сердце Югры» покоряет Россию // Маргарита Козлова ONLINE 30 сентября в 17.00
Фото со страницы спикера в социальных сетях

На днях в павильоне «Космос» столичного ВДНХ открылась фотовыставка «Сердце Югры» авторства Олега Зотова. До этого выставка стала одним из центральных культурных событий Петербургского международного экономического форума 2022 года. Как создавался этот проект, который покоряет обе столицы России, обсудим с директором АУ «Центр «Открытый регион» Маргаритой Козловой. Начало эфира 30 сентября в 17.00.


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Сегодня в 11:16, просмотров: 36, комментариев: 0
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