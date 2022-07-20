Психолог Кызылгуль Абдуразакова — про психологическое ток-шоу «Говорить так, чтобы слышали»

Психолог Сургутского районного центра социальной помощи семье и детям Кызылгуль Абдуразакова стала автором проекта — психологическое ток-шоу «Говорить так, чтобы слышали». Он предназначен для помощи семьям с детьми-подростками, попавшими в сложную ситуацию, или просто потерявшими нить взаимоотношений. Этот проект вошел в топ-200 «Сильных идей для нового времени» — федерального конкурса от Агентства стратегических инициатив. В эфире siapress.ru Кызыльгуль расскажет подробности о своей инициативе, ее разработке и предстоящей реализации.

Начало разговора — 25 июля в 14.00.