В июне Ханты-Мансийск принял очередной XIII IT-Форум, в котором принимают участие почти все регионы России, а также страны БРИКС и ШОС. Какую пользу приносят нашему региону подобные мероприятия, чем они привлекают большую аудиторию и выходят на международный уровень — обсудим с директором департамента информационных технологий Югры Павлом Ципориным. Эфир начнется в пятницу, 24 июня, в 15.00.
Что Югре дает международный IT-Форум? // Павел Ципорин ONLINE 24 июня в 15.00
Директор департамента информационных технологий Югры — про XIII IT-Форум в Ханты-Мансийске
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