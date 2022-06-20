Замруководителя Природнадзора Югры — об истории и развитии акции «Спасти и сохранить»

В Югре в девятнадцатый раз прошла экологическая акция «Спасти и сохранить». Как она появилась, как региональная инициатива выросла до международного уровня, чем она привлекает людей на месте и экспертов со всего света — мы поговорим с заместителем руководителя Природнадзора Югры Светланой Король. Эфир начнется во вторник, 21 июня, в 15.00.