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«Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король ONLINE 21 июня в 15.00

Замруководителя Природнадзора Югры — об истории и развитии акции «Спасти и сохранить»

«Спасти и сохранить» — главная экологическая акция Югры // Светлана Король ONLINE 21 июня в 15.00
Фото предоставлено спикером

В Югре в девятнадцатый раз прошла экологическая акция «Спасти и сохранить». Как она появилась, как региональная инициатива выросла до международного уровня, чем она привлекает людей на месте и экспертов со всего света — мы поговорим с заместителем руководителя Природнадзора Югры Светланой Король. Эфир начнется во вторник, 21 июня, в 15.00.


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Сегодня в 18:02, просмотров: 100, комментариев: 0
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