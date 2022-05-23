Сургутяне еще могут успеть с выбором приоритетных объектов благоустройства

Голосование по благоустройству подходит к концу. По всей стране граждане выбирают приоритетные проекты, а победители получат не только возможность реализации в 2023 году, но и некоторое федеральное софинансирование. Почему важно успеть сделать этот выбор до конца проекта — то есть 30 мая, — расскажет эксперт ОНФ, куратор одного из четырех сургутских проектов на этом голосовании Рустем Юсупов.

Начало эфира — 25 мая в 15.00.