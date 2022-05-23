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​Проект «ДУМАть и решать»: поддержка бизнеса, ремонт дорог и другие проблемы // Владимир Болотов. 24 мая

Интервью с депутатом думы Сургута, председателем совета ТПП Владимиром Болотовым

​Проект «ДУМАть и решать»: поддержка бизнеса, ремонт дорог и другие проблемы // Владимир Болотов. 24 мая
Фото: dumasurgut.ru

В преддверии Дня российского предпринимательства в рамках проекта «ДУМАть и решать» мы поговорим с депутатом думы Сургута, председателем совета Сургутской торгово-промышленной палаты Владимиром Болотовым о мерах поддержки бизнеса на муниципальном уровне.

Также пройдемся по традиционным вопросам благоустройства города — впереди лето, и проблемы ремонта дорог, мониторинга погоды, обустройства общественных мест как никогда актуальны.


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Сегодня в 13:32, просмотров: 115, комментариев: 0

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