Интервью с депутатом Думы Сургута Эмилией Трапезниковой

27 апреля – День российского парламентаризма. По этому случаю в рамках проекта «ДУМАть и решать» мы пригласили в студию депутата Думы Сургута Эмилию Трапезникову. В ходе интервью она расскажет, сложно ли совмещать деятельность в парламенте с основной работой, обязательно ли вступать в партию, чтобы стать народным избранником, а также ответит на другие не менее интересные вопросы.

Эфир пройдет 27 апреля в 16:00. Не пропустите!