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Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова // ONLINE 27 апреля в 16:00

Интервью с депутатом Думы Сургута Эмилией Трапезниковой

Проект «ДУМАть и решать». Эмилия Трапезникова // ONLINE 27 апреля в 16:00
Фото: Дума Сургута

27 апреля – День российского парламентаризма. По этому случаю в рамках проекта «ДУМАть и решать» мы пригласили в студию депутата Думы Сургута Эмилию Трапезникову. В ходе интервью она расскажет, сложно ли совмещать деятельность в парламенте с основной работой, обязательно ли вступать в партию, чтобы стать народным избранником, а также ответит на другие не менее интересные вопросы.

Эфир пройдет 27 апреля в 16:00. Не пропустите!


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Сегодня в 17:34, просмотров: 98, комментариев: 0

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