Какие меры поддержки бизнеса реализует правительство Югры

Два месяца Россия живет в новой экономической реальности, когда из-за санкций, ухода международных компаний, а также логистических проблем серьезно пострадали и граждане, и бизнес. Каждый уровень власти разрабатывает собственные программы помощи и тем, и другим, в том числе Югра. Как правительство автономного округа поддерживает предпринимателей — обсудим с директором департамента экономического развития региона — заместителем губернатора Югры Романом Генкелем.

Эфир начнется в понедельник, 25 апреля, в 17.00.