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Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов // ONLINE 26 апреля в 12.00

Алексей Усов ответит на вопросы о масштабном голосовании по благоустройству

Как и зачем голосовать за благоустройство — замдиректора ДАиГ Сургута Алексей Усов // ONLINE 26 апреля в 12.00
Фото siapress.ru

В России стартовало очередное масштабное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в нем могут все желающие, но главный вопрос — зачем это нужно и что принесет конкретно Сургуту. Об этом мы в студии siapress.ru поговорим с заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Алексеем Усовым.

Эфир начнется во вторник, 26 апреля, в 12.00.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 124, комментариев: 0

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