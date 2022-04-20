Алексей Усов ответит на вопросы о масштабном голосовании по благоустройству

В России стартовало очередное масштабное голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в нем могут все желающие, но главный вопрос — зачем это нужно и что принесет конкретно Сургуту. Об этом мы в студии siapress.ru поговорим с заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства Сургута Алексеем Усовым.

Эфир начнется во вторник, 26 апреля, в 12.00.