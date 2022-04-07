Интервью с вологодским художником Евгением Родионовым

8 апреля галерея «Стерх» открывает новую выставку вологодского художника Евгения Родионова. Сам живописец также посетит Сургут и нашу студию, чтобы рассказать о специфике своего творчества и показать свои картины.

Эфир пройдет 8 апреля в 11:00.