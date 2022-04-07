Интервью с вологодским художником Евгением Родионовым

8 апреля галерея «Стерх» открывает новую выставку вологодского художника Евгения Родионова. Сам живописец также посетит Сургут и нашу студию, чтобы рассказать о специфике своего творчества и показать свои картины.
Эфир пройдет 8 апреля в 11:00.
8 апреля галерея «Стерх» открывает новую выставку вологодского художника Евгения Родионова. Сам живописец также посетит Сургут и нашу студию, чтобы рассказать о специфике своего творчества и показать свои картины.
Эфир пройдет 8 апреля в 11:00.
Алёна Кожевова
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Родионовская живопись в Сургуте // 8 апреля в 11:00