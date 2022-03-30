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​Церковь сегодня. Антоний Исаков, благочинный Сургута // 30 марта в 13.00

Интервью с благочинным Сургута Антонием Исаковым

​Церковь сегодня. Антоний Исаков, благочинный Сургута // 30 марта в 13.00
Фото: siapress.ru

Роль религии и церкви сегодня обсудим с благочинным Сургута Антонием Исаковым.

Как люди приходят к Богу? С чем приходят в храм сегодня? Ответы на эти и другие вопросы — в эфире 30 марта в 13.00.


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