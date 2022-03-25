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​Развязка сияет, что дальше? // 29 марта в 11.30

Интервью с Андреем Матыциным и Рустемом Юсуповым

​Развязка сияет, что дальше? // 29 марта в 11.30
Фото: Среда Комфорта

Въездные ворота в город, которые были открыты еще в 2006 году, наконец-то преобразились. Это стало возможным благодаря соглашению по созданию архитектурно-художественного освещения транспортной развязки на пересечении улицы Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе, заключённому между городской администрацией и ООО «Среда Комфорта».

Работы были завершены в рекордно короткие сроки – всего за полгода. Важную роль в этом сыграли спонсоры, которые выразили готовность профинансировать масштабный проект, а также независимый куратор работ – известный специалист в области подсветки, который инициативно подключился к процессу.

Итог: Аэрофлотская развязка выглядит стильно и празднично. Из бюджета не затрачено ни рубля. Хочется «продолжения банкета». Что дальше?

На этот вопрос (и многие другие) ответят генеральный директор компании «Среда Комфорта» Андрей Матыцин и независимый куратор проекта – эксперт и общественник Рустем Юсупов.

Присоединяйтесь к эфиру 29 марта в 11.30.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 139, комментариев: 0

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