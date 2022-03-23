Интервью с режиссером Сергеем Тонышевым о новой постановке Сургутского театра

Начало апреля Сургутский театр встретит новой постановкой: на сцене представят спектакль «Легенда о Гамлете». «Новая постановка Сургутского театра создана по мотивам мирового литературного шедевра, но это не классическое прочтение известной пьесы, — говорят в театре. — Основная идея «Легенды о Гамлете» — это рассказ о современных людях в современном городе, для которых по-прежнему актуальны такие ценности как семья, любовь; и такие страсти как зависть, предательство, одиночество, тоска по утраченным родителям».

О том, насколько актуален Гамлет в версии молодых, поговорим с режиссером спектакля Сергеем Тонышевым (на фото), а также заместителем директора Сургутского театра по связям с общественностью Андреем Кулешовым.

Эфир — 24 марта в 14.00.