Интервью с самым молодым директором театра оперы и балета в России

Сергей Юнганс - самый молодой директор театра оперы и балета в России. Руководит Юнганс Государственным театром оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона (Якутия).

Между Якутском и Сургутом тысячи километров, несколько часовых поясов, нет железнодорожного сообщения... Но есть огромное желание встретиться на Больших гастролях театра в Югре.

С 28 по 30 марта встреча с артистами из далёкой Якутии впервые состоится в Сургутской филармонии. Что везут? Чем будут удивлять поклонников балета нефтяной столицы, в хорошем смысле слова избалованных столичными показами? Сегодня в 13:00 руководитель театра — в студии СИА-ПРЕСС.