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​Якутия — в Сургуте. Сергей Юнганс // 9 марта в 13.00

Интервью с самым молодым директором театра оперы и балета в России

​Якутия — в Сургуте. Сергей Юнганс // 9 марта в 13.00
Фото предоставлено спикером

Сергей Юнганс - самый молодой директор театра оперы и балета в России. Руководит Юнганс Государственным театром оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона (Якутия).

Между Якутском и Сургутом тысячи километров, несколько часовых поясов, нет железнодорожного сообщения... Но есть огромное желание встретиться на Больших гастролях театра в Югре.

С 28 по 30 марта встреча с артистами из далёкой Якутии впервые состоится в Сургутской филармонии. Что везут? Чем будут удивлять поклонников балета нефтяной столицы, в хорошем смысле слова избалованных столичными показами? Сегодня в 13:00 руководитель театра — в студии СИА-ПРЕСС.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 187, комментариев: 0

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