Изучаем топонимику Сургута. Взлетный

Сургут — это не только проспект Ленина, Мира, улицы Дзержинского, 50 лет ВЛКСМ и 30 лет Победы: богатая история нашего города насыщена такими названиями, которые нет-нет да и промелькнут вречи старшего поколения, будучи совершенно незнакомы молодежи. Арболит — это где? На месте какого современного микрорайона располагалась Таратыновка? Взлетали ли самолеты со Взлетного? На эти вопросы мы дадим обстоятельные ответы в нашей новой рубрике, посвященной топонимике Старого Сургута.

Когда Взлетка была… взлеткой

Где находится микрорайон Взлетный, сегодня известно всем — а вот ответ на вопрос, почему он так называется, уже не столь очевиден. Наверное, оттуда что-то взлетало.

Да, можно вспомнить про поселок Взлетный, который находится в Восточном районе города и до сих пор известен новостями о затянувшемся расселении людей из фенольного жилья — посмотрите, кстати, как они живут: мы на siapress.ru несколько лет назад делали репортаж оттуда.

Но вернемся к теме. Итак, что же взлетало со Взлетного? Авиасообщение в селе Сургут началось еще в 30-е годы — собственно, самолеты из Тюмени приземлялись именно здесь: здание первого аэропорта располагалось на месте нынешнего Комсомольского проспекта. Более того: оно сохранилось до сих пор — по словам нынешнего руководителя ОАО «Аэропорт Сургут» Евгения Дьячкова, это дом по адресу Комсомольский, 24.

«Насколько я помню, это был аэровокзал, — рассказывал он в интервью СТВ. — Он был деревянный. Отсюда летали у нас изначально АН-2, ЛИ-2, если такой помните самолет. Ну, соответственно, потом был АН-24, который летал в Тюмень».

В период освоения нового нефтегазового центра самолеты здесь летали с частотностью маршрутных автобусов — собственно, в какой-то момент стало очевидно, что пора строить капитальный комплекс, которому явно окажется тесно в черте стремительно строящегося города. Так и появился сегодняшний аэропорт Сургута: новая взлетно-посадочная полоса на ее нынешнем месте севернее города была принята в эксплуатацию в конце 1970 года, где и находится по сей день.