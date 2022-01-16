Изучаем топонимику Старого Сургута. Таратыновка

Сургут — это не только проспект Ленина, Мира, улицы Дзержинского, 50 лет ВЛКСМ и 30 лет Победы: богатая история нашего города насыщена такими названиями, которые нет-нет да и промелькнут в речи старшего поколения, будучи совершенно незнакомы молодежи.

Арболит — это где? На месте какого современного микрорайона располагалась Таратыновка? Взлетали ли самолеты со Взлетного? На эти вопросы мы дадим обстоятельные ответы в нашей новой рубрике, посвященной топонимике Старого Сургута.

Таратыновка: что это и где?

Начнем с одного из самых экзотичных названий на карте Старого Сургута. Главное: пройтись по Таратыновке можно, придя на улицу Дзержинского. Один из первых временных поселков нефтяников в городе расположился в середине 60-х годов XX века именно здесь: можно сказать, что это один из истоков сегодняшнего нефтяного центра Западной Сибири и всей страны.

И назван он, конечно, в честь нефтяника — Бориса Николаевича Таратынова, заместителя начальника НПУ «Сургутнефть» по кадрам и быту. Заметим, что название было неофициальным, народным — оттого и продержалось довольно долго: даже после того, как на месте Таратыновки возник современный микрорайон и проложена улица Дзержинского.

...О том, что «Таратыновка» жива в речи сургутян, приехавших на Север тогда, в 60-70-е годы, свидетельствует фрагмент интервью, которое в 2012 году дал siapress.ru Леонид Рокецкий. Бывший председатель исполкома Сургута, первый губернатор Тюменской области, экс-сенатор Совета Федерации давно не живет в Сургуте — однако хранит в памяти все имена. «А вот, смотрите, как Сургут начинался. Был такой Иван Иванович Шидловский. Был Таратынов тогда. Может, осталась еще «таратыновка», или уже нет ее? — Давным-давно нет, конечно…»

…

Изучим старые карты вместе! Если у вас есть какие-то вопросы по прежним, уже легендарным названиям районов, улиц Сургута — пишите их в комментариях, разберемся сообща.