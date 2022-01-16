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​Пройдусь по Арболиту я, сверну на Таратыновку… Что значат исторические названия районов и улиц Сургута?

Изучаем топонимику Старого Сургута. Таратыновка

​Пройдусь по Арболиту я, сверну на Таратыновку… Что значат исторические названия районов и улиц Сургута?
Фото: vk.com/gorod_surgut, из книги «Сургутские были»

Сургут — это не только проспект Ленина, Мира, улицы Дзержинского, 50 лет ВЛКСМ и 30 лет Победы: богатая история нашего города насыщена такими названиями, которые нет-нет да и промелькнут в речи старшего поколения, будучи совершенно незнакомы молодежи.

Арболит — это где? На месте какого современного микрорайона располагалась Таратыновка? Взлетали ли самолеты со Взлетного? На эти вопросы мы дадим обстоятельные ответы в нашей новой рубрике, посвященной топонимике Старого Сургута.

Таратыновка: что это и где?

Начнем с одного из самых экзотичных названий на карте Старого Сургута. Главное: пройтись по Таратыновке можно, придя на улицу Дзержинского. Один из первых временных поселков нефтяников в городе расположился в середине 60-х годов XX века именно здесь: можно сказать, что это один из истоков сегодняшнего нефтяного центра Западной Сибири и всей страны.

И назван он, конечно, в честь нефтяника — Бориса Николаевича Таратынова, заместителя начальника НПУ «Сургутнефть» по кадрам и быту. Заметим, что название было неофициальным, народным — оттого и продержалось довольно долго: даже после того, как на месте Таратыновки возник современный микрорайон и проложена улица Дзержинского.

...О том, что «Таратыновка» жива в речи сургутян, приехавших на Север тогда, в 60-70-е годы, свидетельствует фрагмент интервью, которое в 2012 году дал siapress.ru Леонид Рокецкий. Бывший председатель исполкома Сургута, первый губернатор Тюменской области, экс-сенатор Совета Федерации давно не живет в Сургуте — однако хранит в памяти все имена. «А вот, смотрите, как Сургут начинался. Был такой Иван Иванович Шидловский. Был Таратынов тогда. Может, осталась еще «таратыновка», или уже нет ее? — Давным-давно нет, конечно…»

Изучим старые карты вместе! Если у вас есть какие-то вопросы по прежним, уже легендарным названиям районов, улиц Сургута — пишите их в комментариях, разберемся сообща.


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Сегодня в 14:22, просмотров: 367, комментариев: 5
Комментарии:
Швондер.
Сегодня в 15:02
Какая хорошая статья. Спасиб.
Александр Наумов
Сегодня в 15:58
таратыновку помню.с НГДУшниками как то там махач устроили в 8 или 9 классе
йося
Сегодня в 16:00
И останоака ныне Музусилще раньше называлась НПУ. А следующей была кончная напротив дома Набережный 46 это где была гостиница Канадка. А мкр Геологов назывплся Стройка. А мкр Строителей назывался За Саймой.
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:55
Можно добавить названия мест в Сургуте, которые были в ходу в 1965-67 гг. «Сейсмопартия» или чуть позже «Мехколонна» - это территория по улице Майская, д.14 впоследствии названный «Бастилией». Люди в то время жили в балках и вагончиках привязанных к конторам и базам предприятий, поэтому свою геопозицию люди привязывали к названия предприятий. Обычная практика. Живу на «рыбокомбинате» или на «райбольнице». «Райбольницы» это был «околоток» застроенный частными домами и отделёнными от старого Сургута большим «колхозным полем» (сейчас это территория современного 8 мкр). В 1966 году на поле перестали сажать картошку и появился первый более мене упорядоченный вагон-городок СУ-4 треста «Нефтепровомонтаж». В дальнейшем его перевели Чёрный мыс, где он ещё долго существовал. А улица Гагарина заканчивалась примерно на развязке ул. Майской. Почему ее разделили на две улицы непонятно. Далее были посёлки «СУ-904» по соседству с Таратыновкой. Далее жилые частные дома и балки на «Механизаторов» ( это за сегодняшней мечетью). Посёлок «ЦПКРС» благополучно прожил долгую почти 50-летнюю жизнь и лишь недавно там возвели микрорайончик. Кстати Таратыновка начинала своё существование с 1965 года в пойме в начале проспекта Набережного и благополучно перезимовал осенне-зимний период 1965-1966 года и затем Борис Николаевич Таратынов перетащил весь этот посёлок на новое место в нынешний микрорайон А. После этого перехода к этому ремённому посёлку нефтяников и прилипло название Таратыновка. Почему? Потому как сам Борис Николаевич руководил этой операцией, когда нужно было в короткие сроки передислоцировать сотни балков и вагончиков на новое место. Причём как бывший кадровый морской офицер из Туапсе, он организовал это по военному четко и сам указывал где и как разместить вагончики и балки. Вот острословы и придумали это самое колоритное название места старого Сургута.
йося
Сегодня в 18:23
А еще на Майской был замечательный магазинчик, Огонек зазыаался...
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